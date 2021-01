Autocertificazione dopo nuovo Dpcm 16 gennaio 2021: quando serve e come scaricarla (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che ha validità dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Sono settimane dure quelle che attendono gli italiani, tra la paura delle varianti e una campagna vaccinale che deve proseguire a ritmi alti. Ripristinata dunque l’Italia in fasce, con già alcune regioni in zona rossa e la maggior parte in arancione. quando è necessaria la nuova Autocertificazione? quando serve e quando bisogna esibirla? A chiarire la situazione è il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi che tempo fa ha inviato ai prefetti una circolare esplicativa: “Resta ferma la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale“. I ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato ilche ha validità dal 16fino al 5 marzo. Sono settimane dure quelle che attendono gli italiani, tra la paura delle varianti e una campagna vaccinale che deve proseguire a ritmi alti. Ripristinata dunque l’Italia in fasce, con già alcune regioni in zona rossa e la maggior parte in arancione.è necessaria la nuovabisogna esibirla? A chiarire la situazione è il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi che tempo fa ha inviato ai prefetti una circolare esplicativa: “Resta ferma la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale“. I ...

