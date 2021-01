aIl papà lavora e la mamma cucina. Mi dispiace, ma così non si diventa bravi cittadini (Di domenica 17 gennaio 2021) Guardare questo esercizio comparso sul libro bravi cittadini Si diventa e il solo fatto che ci vengano automatici certi collegamenti ci dice quanto tutti siamo condizionati da una certa idea di società. Ma siccome è proprio quell’idea che vorremmo quantomeno un po’ migliorare, guardiamo gli omini disegnati su quel libro, la mamma, il papà, i bambini, e ci vien da credere che l’ideatore dell’esercizio sia un genio. Che, come nei film e nei libri riusciti meglio, niente sia come sembra. Dunque che la soluzione corretta (e poi chi decide cos’è corretto?) della voce “Collaborare” siano tre belle frecce che da quel verbo partono per arrivare a tutti i componenti della famiglia, ovviamente tradizionale. Lo stesso dicasi per “Fare la spesa”, “Fare le pulizie” e persino, molto opportunamente di questi tempi, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Guardare questo esercizio comparso sul libroSie il solo fatto che ci vengano automatici certi collegamenti ci dice quanto tutti siamo condizionati da una certa idea di società. Ma siccome è proprio quell’idea che vorremmo quantomeno un po’ migliorare, guardiamo gli omini disegnati su quel libro, la, il, i bambini, e ci vien da credere che l’ideatore dell’esercizio sia un genio. Che, come nei film e nei libri riusciti meglio, niente sia come sembra. Dunque che la soluzione corretta (e poi chi decide cos’è corretto?) della voce “Collaborare” siano tre belle frecce che da quel verbo partono per arrivare a tutti i componenti della famiglia, ovviamente tradizionale. Lo stesso dicasi per “Fare la spesa”, “Fare le pulizie” e persino, molto opportunamente di questi tempi, ...

