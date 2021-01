Verissimo, Matilde Brandi: “Sola ma felice, lui non mi merita” (Di sabato 16 gennaio 2021) Uscita solo dopo qualche settimana dal GFVIP Matilde Brandi è stata un personaggio che ha saputo dare molto all’interno della casa, anche se non con tutti i suoi compagni d’avventura ha creato un rapporto sincero. Durante il suo soggiorno a Cinecittà la coreografa ha parlato più volte della sua vita privata facendo percepire alcuni disagi soprattutto con il compagno, che non ha mai approvato la sua scelta di fare il GFVIP. Ospite della puntata di Verissimo in onda oggi Matilde ha rivelato non solo d’essere single ma d’aver scoperto alcune verità sull’ex compagno che non si aspettava. A quanto pare la Brandi è stata tradita proprio mentre stava partecipando al reality, e mentre pensava a come poter salvare il suo rapporto da incomprensioni comuni e quotidiane a quanto pare l’ex era concentrato su ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Uscita solo dopo qualche settimana dal GFVIPè stata un personaggio che ha saputo dare molto all’interno della casa, anche se non con tutti i suoi compagni d’avventura ha creato un rapporto sincero. Durante il suo soggiorno a Cinecittà la coreografa ha parlato più volte della sua vita privata facendo percepire alcuni disagi soprattutto con il compagno, che non ha mai approvato la sua scelta di fare il GFVIP. Ospite della puntata diin onda oggiha rivelato non solo d’essere single ma d’aver scoperto alcune verità sull’ex compagno che non si aspettava. A quanto pare laè stata tradita proprio mentre stava partecipando al reality, e mentre pensava a come poter salvare il suo rapporto da incomprensioni comuni e quotidiane a quanto pare l’ex era concentrato su ...

