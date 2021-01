Spezia | Agoume | «Come una vittoria Ecco cosa abbiamo detto a Vignali»

(Di sabato 16 gennaio 2021) Lucienha sfoderato una grande prestazione con il suocontro il Torino:le parole del centrocampista francese Lucienha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la prestazione contro il Torino. «Questo punto per noi èunavisto che siamo rimasti subito in dieci.dimostrato grande forza mentale che ci ha consentito di tenere fino al 90?. È un punto importante anche perché preso contro una diretta avversaria. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara.? Cose che capitano. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Questo punto è anche per lui». Leggi su Calcionews24.com

