Si finge nipote per truffare anziana ma lei chiama la Polizia: scatta l'arresto (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un condominio di via Luigi Volpicella dove un uomo aveva tentato di truffare una 71enne residente nello stabile. I poliziotti hanno accertato che la vittima aveva ricevuto una telefonata da una donna, che si era spacciata per la nipote, la quale aveva detto alla "nonna" di consegnare 1500 euro ad un fattorino che le avrebbe consegnato un plico di lì a poco. L'anziana, insospettita, dopo essersi confrontata con la nipote, ha avvisato i poliziotti che hanno bloccato il truffatore il quale, dopo aver parcheggiato lo scooter, stava entrando nell'androne del palazzo per consegnare il "pacco". C. P., 54enne napoletano con precedenti di ...

