Piazza Risorgimento e polemiche, Altrabenevento: "Mastella querela mezza Italia" (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti"Mastella querela mezz'Italia per i riferimenti alle trattative per "salvare il governo" mentre si discute del finanziamento per il palazzo sul terminal bus a Benevento di una società casertana". E' questo l'incipit della nota stampa a firma di Gabriele Corona con cui Altrabenevento interviene nel dibattito innescatosi nelle ultime ore. Prosegue Corona: "Il progetto per la costruzione di un palazzo di una società casertana sull'area del terminal bus con parcheggio interrato in Piazza Risorgimento è un nervo scoperto per l'on. Clemente Mastella che ha annunciato l'ennesima querela per chi contesta l'opera. Pretende anche che la stampa nazionale rimuova le notizie relative alla sua richiesta di conferma del finanziamento ...

