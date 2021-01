Pezzo di cuore, il duetto tra Emma e Alessandra Amoroso (Di sabato 16 gennaio 2021) «Si intuisce fin dal primo ascolto che, pur essendo moderna nei suoni, Pezzo di cuore è un nostro romantico ritorno alle origini» raccontano Emma ed Alessandra Amoroso, protagoniste del duetto del momento, l'incontro tra due delle voci femminili più popolari in Italia. La canzone è stata prodotta dal pianista e compositore Dardust, autore del brano con Davide Petrella. Il brano presente su tuttele piattaforme streaming sarà inoltre disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito diUniversal Music Italia. "Pezzo di cuore" è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di ... Leggi su panorama (Di sabato 16 gennaio 2021) «Si intuisce fin dal primo ascolto che, pur essendo moderna nei suoni,diè un nostro romantico ritorno alle origini» raccontano Emma ed, protagoniste deldel momento, l'incontro tra due delle voci femminili più popolari in Italia. La canzone è stata prodotta dal pianista e compositore Dardust, autore del brano con Davide Petrella. Il brano presente su tuttele piattaforme streaming sarà inoltre disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito diUniversal Music Italia. "di" è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di ...

AmorosoOF : Un grande e lungo abbraccio per e in un unico pezzo di cuore!?? #pezzodicuore @MarroneEmma - AmorosoOF : Tu @MarroneEmma il mio pezzo di cuore! ?? #pezzodicuore - AmiciUfficiale : Wooow DOMANI ospiti dell'ottava puntata di #Amici20: Emma e Alessandra Amoroso! ?? Non vediamo l'ora di cantare insi… - jondeoo : RT @AmiciUfficiale: Wooow DOMANI ospiti dell'ottava puntata di #Amici20: Emma e Alessandra Amoroso! ?? Non vediamo l'ora di cantare insieme… - marcobrown55 : RT @emmamarronecore: #pezzodicuore è alla numero 1 tra le canzoni più acquistate su @amazonmusic!! -