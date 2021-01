Pagani | non funzionano i riscaldamenti | il sindaco chiude una scuola

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – A causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, ildiha disposto la chiusura del primo piano del plesso scolastico elementare “Forteco” di via Erasmonda da lunedì 18 gennaio fino al prossimo 22 gennaio. Come si legge in una nota dell’amministrazione comunale l’ordinanza si è resa necessaria a causa del danneggiamento della scheda di comando della caldaia murale a servizio dell’impianto di riscaldamento del 1° piano, problema riscontrato a seguito delle verifiche di corretto funzionamento degli impianti eseguite nelle scorse settimane da parte della ditta affidataria del servizio. La stessa ditta ha comunicato difficoltà a reperire i componenti da sostituire in tempo per il ritorno in classe di molti alunni di lunedì 18 gennaio, in quanto l’impianto termico ...