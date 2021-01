NBA 2020/2021: Giannis si prende il derby europeo contro Doncic, stravincono le losangeline (Di sabato 16 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 15 gennaio e sabato 16 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Giannis Antetokounmpo (31 punti) prevale su Luka Doncic e i Dallas Mavericks, nonostante ben 9 liberi sbagliato su 10 tentati. I Lakers e i Clippers piallano rispettivamente Pelicans e Kings. Boston vince la quinta partita in fila dopo una settimana di stop per le positività in squadra, Cleveland batte New York con un super Andre Drummond, infine Chicago si fa rimontare negli ultimi minuti da Oklahoma e perde nel supplementare. Da segnalare infine il rinvio di altre tre partite. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE This ain't our first rodeo.#FearTheDeer — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 16, 2021 Milwaukee Bucks supera dei rimaneggiati ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 15 gennaio e sabato 16 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBAAntetokounmpo (31 punti) prevale su Lukae i Dallas Mavericks, nonostante ben 9 liberi sbagliato su 10 tentati. I Lakers e i Clippers piallano rispettivamente Pelicans e Kings. Boston vince la quinta partita in fila dopo una settimana di stop per le positività in squadra, Cleveland batte New York con un super Andre Drummond, infine Chicago si fa rimontare negli ultimi minuti da Oklahoma e perde nel supplementare. Da segnalare infine il rinvio di altre tre partite. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE This ain't our first rodeo.#FearTheDeer — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 16,Milwaukee Bucks supera dei rimaneggiati ...

