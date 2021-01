Morti sulle strade, più che dimezzati nel 2020: ma il 'merito' è del Covid e dei lockdown (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla comparsa e persistenza della pandemia denominata Covid-19. A tracciare un bilancio sugli incidenti stradali è Mauro Sorbi, Presidente dell'Osservatorio per ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilè stato un anno caratterizzato dalla comparsa e persistenza della pandemia denominata-19. A tracciare un bilancio sugli incidenti stradali è Mauro Sorbi, Presidente dell'Osservatorio per ...

chetempochefa : 'Dalla fine del guerra ad oggi ci sono stati 500 civili morti per essere passati sulle mine antiuomo.'… - zazoomblog : Morti sulle strade più che dimezzati nel 2020: ma il merito è del Covid e dei lockdown - #Morti #sulle #strade… - LiKytai8 : RT @Paolo19954066: @luigidimaio Le buone notizie sono solo per voi, poltronari legati a doppio filo sulle poltrone. L'unica bella notizia c… - Robertogabelli3 : @lobers91 @matteosalvinimi @FontanaPres Tanto per avvalorare quello che da tempo le sto spiegando sulle responsabil… - TCus10 : @Alesgiac90 @Libero_official esattamente, di fatti è una stronzata basarsi sulle morti covid e non sul numero di ricoveri -