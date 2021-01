Matilde Brandi, accuse all’ex compagno: “Quando ero al GF Vip già frequentava un’altra, vergogna!” (Di sabato 16 gennaio 2021) Matilde Brandi ha raccontato nuovi dettagli rispetto alla profonda crisi con il compagno Marco Costantini. Ospite oggi della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, la Brandi, ex protagonista dell’attuale edizione del GF Vip, i raccontato i motivi della loro rottura. Un rapporto giunto al capolinea senza neppure un confronto faccia a faccia. Matilde Brandi, nuovi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 gennaio 2021)ha raccontato nuovi dettagli rispetto alla profonda crisi con ilMarco Costantini. Ospite oggi della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, la, ex protagonista dell’attuale edizione del GF Vip, i raccontato i motivi della loro rottura. Un rapporto giunto al capolinea senza neppure un confronto faccia a faccia., nuovi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Matilde Brandi attacca l’ex Marco: ecco perché tra loro è finita - #Matilde #Brandi #attacca #Marco: - Notiziedi_it : Matilde Brandi attacca l’ex via social: “Quando sono uscita dal GF frequentava già quella donna, vergogna” - infoitcultura : Matilde Brandi contro l’ex Marco: “Frequenta un’altra da mesi, vergogna!” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: Marco mi ha lasciata - #Grande #Fratello #Matilde… - tweetnewsit : Matilde Brandi, confessione in lacrime: “Mi ha lasciata con un messaggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi Verissimo, anticipazioni oggi: ospiti Matilde Brandi, Orietta Berti e Iva Zanicchi SoloDonna Matilde Brandi attacca l’ex Marco: ecco perché tra loro è finita

Matilde Brandi a Verissimo svela di essere tornata single dopo che Marco l'ha lasciata con un messaggio, su Instagram svela perché tra loro è finita.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: "Marco mi ha lasciata"

L'ex gieffina, ospite da Silvia Toffanin, ha raccontato la fine della sua lunga storia d'amore con Costantini.

Matilde Brandi a Verissimo svela di essere tornata single dopo che Marco l'ha lasciata con un messaggio, su Instagram svela perché tra loro è finita.L'ex gieffina, ospite da Silvia Toffanin, ha raccontato la fine della sua lunga storia d'amore con Costantini.