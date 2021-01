L’Oroscopo della seconda metà di Gennaio del segno dello Scorpione (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo periodo si rivelerà relativamente tranquillo per le persone dello Scorpione. Le settimane a venire saranno caratterizzate da un periodo sereno sia nella sfera sentimentale che in quella professionale, ad eccezione di alcuni momenti polemici che potrebbero influenzare determinati momenti. La routine sarà la parte dominante di questo periodo e non sono previste situazioni straordinarie, che vi porteranno a modificare o cambiare aspetti della vostra vita. Sarà un buon momento per dedicarvi alla riflessione o per cercare qualche nuovo hobby, con cui colmare i momenti vuoti. Nel settore sociale avete bisogno di “potare alcuni rami secchi” e determinate amicizie sembrano proprio sul punto di essere eclissate dalla vostra vita. Queste persone si stanno rivelando più tossiche del previsto e la loro presenza nel vostro vivere quotidiano ... Leggi su virali.video (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo periodo si rivelerà relativamente tranquillo per le persone. Le settimane a venire saranno caratterizzate da un periodo sereno sia nella sfera sentimentale che in quella professionale, ad eccezione di alcuni momenti polemici che potrebbero influenzare determinati momenti. La routine sarà la parte dominante di questo periodo e non sono previste situazioni straordinarie, che vi porteranno a modificare o cambiare aspettivostra vita. Sarà un buon momento per dedicarvi alla riflessione o per cercare qualche nuovo hobby, con cui colmare i momenti vuoti. Nel settore sociale avete bisogno di “potare alcuni rami secchi” e determinate amicizie sembrano proprio sul punto di essere eclissate dalla vostra vita. Queste persone si stanno rivelando più tossiche del previsto e la loro presenza nel vostro vivere quotidiano ...

