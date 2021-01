Lorella Cuccarini accusa Alessandra Celentano di bullismo | volano paroloni ad Amici 20

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 16 gennaio 2021) Era prevedibile che dopo lo scontro in sala prove tra Elena d’Amario e la maestra, nella puntata in diretta di20, si sarebbe parlato del tema. E così è andata. Tutto è iniziato dalle parole diche tornata in studio, essendo guarita, può avere un faccia a faccia diretto con la maestraspiega di esser stata lei a chiedere a Elena di andare in sala e di non aver trovato affatto scorretto il comportamento che la sua assistente ha avuto nei confronti della maestra. Ma ha lanciato anche altre accuse molto pesanti. Ha fatto notare che non gradisce vedere una sua allieva, piangere di continuo dopo le lezioni. “Se un rapporto inizia a diventare tossico, io lo interrompo” ha detto ...