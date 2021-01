LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia in fuga grazie a Vittozzi! Lardschneider in seconda frazione (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Vittozzi dà il cambio a Lardschneider con 10?1 di margine sulla Francia e 11?1 sulla Germania. La Norvegia in rimonta con Tandrevold che cambia a 40?8. 15.01: Vittozzi in fuga con 12?1 di margine sulla Germania e 13?0 sulla Svezia. La Francia è quarta a 14?1. Tandrevold prova a spingere a tutta ed è decima a 45?6. 14.59: GRANDE LISA Vittozzi!!! La sappadina si riscatta dopo le incertezze del poligono a terra e trova uno zero in piedi importante per il suo morale. In seconda posizione la tedesca Hinza a 7?1 e la svedese Brorsson a 10?4. La norvegese Tandrevold trova lo zero, ma è 13 a 51?7. La Francica con Bscond è a 12?9, con l’uso di una sola ricarica. 14.55: Gruppo compatto ai 3.4 km con Vittozzi che è settima a 6?6 dalla vetta ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04: Vittozzi dà il cambio acon 10?1 di margine sulla Francia e 11?1 sulla Germania. La Norvegia in rimonta con Tandrevold che cambia a 40?8. 15.01: Vittozzi incon 12?1 di margine sulla Germania e 13?0 sulla Svezia. La Francia è quarta a 14?1. Tandrevold prova a spingere a tutta ed è decima a 45?6. 14.59: GRANDE LISA!! La sappadina si riscatta dopo le incertezze del poligono a terra e trova uno zero in piedi importante per il suo morale. Inposizione la tedesca Hinza a 7?1 e la svedese Brorsson a 10?4. La norvegese Tandrevold trova lo zero, ma è 13 a 51?7. La Francica con Bscond è a 12?9, con l’uso di una sola ricarica. 14.55: Gruppo compatto ai 3.4 km con Vittozzi che è settima a 6?6 dalla vetta ...

flamminiog : RT @OA_Sport: #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi, la Norveg… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi Norvegia… - OA_Sport : #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi,… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon @AleBergomi #1… - neveitalia : LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon… -