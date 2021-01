Inter-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: “A Milano per vincere. Sarà una grande partita” (Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus Giornata di vigilia per la Juventus di Andrea Pirlo che domani affronterà l’Inter a San Siro nella diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che gara si aspetta domani dal punto di vista tattico e dell’approccio?“Mi aspetto inizialmente un’Inter aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di andare a fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamo fatto e abbiamo preparato. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Andreainalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Andreache domani affronterà l’a San Siro nella diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Che gara si aspetta domani dal punto di vista tattico e dell’approccio?“Mi aspetto inizialmente un’aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di andare a fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamo fatto e abbiamo preparato. ...

