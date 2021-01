Inter-Juve, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 16 gennaio 2021) E' la partita più attesa dell'anno, e ora ha di nuovo i contorni dello Scudetto. Il derby d'Italia tra Inter e Juventus infuoca la 18esima giornata di campionato e lo fa con il grandissimo duello tra ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) E' la partita più attesa dell'anno, e ora ha di nuovo i contorni dello Scudetto. Il derby d'Italia trantus infuoca la 18esima giornata di campionato e lo fa con il grandissimo duello tra ...

romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - juventusfc : Derby d'Italia nel mirino! ???? ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? - zazoomblog : Inter-Juve probabili formazioni e dove vederla in tv - #Inter-Juve #probabili #formazioni - LucchiniPaolo : RT @iBimbiDiZampini: 'Si chiama 'Metodo Zampini'. Consiste in un'attitudine dialettica molto semplice capace però di schienare l'avversario… -