Greta Ferro è fidanzata? La modella si racconta, i fan vogliono sapere (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Greta Ferro, è una modella e attrice di grande talento, gode di una bellezza sensazionale, ma qualcuno risiede al suo fianco? Scopriamolo. Greta Ferro oggi sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi. Dalla moda al cinema, una carriera piena di successi e di bellezza. Racconterà la sua avventura nella serie Tv Leggi su youmovies (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., è unae attrice di grande talento, gode di una bellezza sensazionale, ma qualcuno risiede al suo fianco? Scopriamolo.oggi sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo perrsi. Dalla moda al cinema, una carriera piena di successi e di bellezza. Racconterà la sua avventura nella serie Tv

ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Le avete amate nei panni di Monica e Irene nella prima puntata di #MadeInItaly ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale… - zazoomblog : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Greta Ferro e Fiammetta Cicogna di Made in Italy - #Verissimo… - RitaAdamo7 : RT @MediasetPlay: Le avete amate nei panni di Monica e Irene nella prima puntata di #MadeInItaly ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale… - MediasetPlay : Le avete amate nei panni di Monica e Irene nella prima puntata di #MadeInItaly ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su… - LaureenStan : Prima cosa letta stamattina: un articolo dove molisani e abruzzesi si contendono le origini di Greta Ferro come se… -