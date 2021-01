Governo: Pd, ‘prezzo crisi immenso, in Parlamento tutti si assumano responsabilità’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l’apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire un Governo adeguato al Paese in una situazione di emergenza, rischiando di aprire scenari imprevedibili”. Così una nota del Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l’apertura dellada parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire unadeguato al Paese in una situazione di emergenza, rischiando di aprire scenari imprevedibili”. Così una nota del Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FratellidItalia : Scuola, Meloni: Dad è disastro e i nostri ragazzi pagano prezzo altissimo, Governo ha gravissime responsabilità - MediasetTgcom24 : Governo, Pd: 'Italia paga un prezzo immenso, assumersi responsabilità' #governo - maurizio191060 : Crisi di governo, il Pd: 'L'Italia paga un prezzo immenso. Si vada in Parlamento e oguno si assuma … - MariaArrigo1 : Io sono contraria alle alleanze pure con la merda per rimanere al governo. Se il prezzo da pagare sarà essere cance… - TV7Benevento : Governo: Pd, 'prezzo crisi immenso, in Parlamento tutti si assumano responsabilità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ‘prezzo Renzi, affondo su Conte: «Il Recovery plan è un collage senz’anima: senza accordo Italia viva lascerà il... Corriere della Sera