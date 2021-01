Governo, lo sfogo del parroco con i fedeli: «Politici non all’altezza». E cita Di Maio e Renzi (Di sabato 16 gennaio 2021) Siamo governati da «Politici non all’altezza del compito. Se avessi l’età, me ne andrei dall’Italia». A pronunciare parole così amare nei confronti del Governo non è un esponente dell’opposizione. Tutt’altro: è un parroco di Paola, nel cosentino, durante una conversazione con i fedeli. Il video è diventato immediatamente virale. Al punto da costringere don Pietro De Luca a contestualizzare la propria invettiva. «Si trattava – ha precisato – di una conversazione con i miei parrocchiani a fine messa. L’argomento era “salvaguardiamo le parole per salvaguardare la nostra vita”». Ma poi è successo che una parola ha tirato l’altra, fino a trasformare la conversazione post omelia in una chiacchiera tra vecchi amici. Don Pietro De Luca è parroco a Paola (Cs) E stato così che a don Pietro è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Siamo governati da «nondel compito. Se avessi l’età, me ne andrei dall’Italia». A pronunciare parole così amare nei confronti delnon è un esponente dell’opposizione. Tutt’altro: è undi Paola, nel cosentino, durante una conversazione con i. Il video è diventato immediatamente virale. Al punto da costringere don Pietro De Luca a contestualizzare la propria invettiva. «Si trattava – ha precisato – di una conversazione con i miei parrocchiani a fine messa. L’argomento era “salvaguardiamo le parole per salvaguardare la nostra vita”». Ma poi è successo che una parola ha tirato l’altra, fino a trasformare la conversazione post omelia in una chiacchiera tra vecchi amici. Don Pietro De Luca èa Paola (Cs) E stato così che a don Pietro è ...

