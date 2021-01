Francesco Chiofalo in clinica per un altro intervento: “Mi cambierà i connotati del viso” (Di sabato 16 gennaio 2021) Francesco Chiofalo di nuovo sotto ai ferri. Il Lenticchio di Temptation Island ed ex di Selvaggia Roma si è sottoposto a un nuovo intervento di chirurgia plastica al viso. Qualche giorno fa, il 13 gennaio per la precisione, è volato in Turchia, a Istanbul, nella stessa clinica, la Esteworld, che aveva visitato due mesi fa per il trapianto di barba. “Una delle migliori al mondo”, ci tiene a sottolineare Chiofalo sui social, annunciando l’operazione. Operazione che fa perché, confessa ai follower, “Non mi sono mai piaciuto”. Ma il 32enne ammette di avere un po’ paura: “Me la sto facendo sotto” prima di mostrare anche la stanza dove è ricoverato, lussuosissima. Poi la promessa che dopo l’intervento, praticato in anestesia totale, e quando starà meglio aggiornerà tutti sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)di nuovo sotto ai ferri. Il Lenticchio di Temptation Island ed ex di Selvaggia Roma si è sottoposto a un nuovodi chirurgia plastica al. Qualche giorno fa, il 13 gennaio per la precisione, è volato in Turchia, a Istanbul, nella stessa, la Esteworld, che aveva visitato due mesi fa per il trapianto di barba. “Una delle migliori al mondo”, ci tiene a sottolinearesui social, annunciando l’operazione. Operazione che fa perché, confessa ai follower, “Non mi sono mai piaciuto”. Ma il 32enne ammette di avere un po’ paura: “Me la sto facendo sotto” prima di mostrare anche la stanza dove è ricoverato, lussuosissima. Poi la promessa che dopo l’, praticato in anestesia totale, e quando starà meglio aggiornerà tutti sul ...

