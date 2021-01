Formazioni ufficiali Bologna Verona: le scelte degli allenatori (Di sabato 16 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Bologna Verona match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Verona, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. Allenatore: Mihajlovic Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. Allenatore: Mihajlovic Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric Leggi su Calcionews24.com

newslagoleadait : #SerieA 18^ giornata, le formazioni ufficiali di #BolognaHellasVerona. Calcio d'inizio alle 15.00 ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Verona: nuova conferma per… - sportli26181512 : Bologna-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Vietato sbagliare al Dall'Ara per i rossoblù, red… - SOSFanta : ?? #BolognaVerona, formazioni ufficiali: gioca De Silvestri! Fuori Palacio, c'è Lazovic ? - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Verona: Palacio in panchina, c'è Vignato - -