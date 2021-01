' Dpcm dannosi | soffocano lavoro e socialità' | le ' mascherine tricolori' tornano in piazza

(Di sabato 16 gennaio 2021) 'Sosteniamo la protesta di tutti gli italiani soffocati dai provvedimenti governativi e siamo vicini a coloro che, come noi, non si arrendono a chi ci toglie la libertà con il pretesto sanitario'. ...

bladistic : Questo paese si sta avviando verso uno scontro sociale. Iniziativa #ioapro è pericolosa ma gli ultimi DPCM sono in… - sandrolabanti : #coronavirus #governo @GiuseppeConteIT @robersperanza @nzingaretti @matteorenzi @Mov5Stelle #inetti è evidente che… - sandrolabanti : #coronavirus #governo @GiuseppeConteIT @robersperanza @nzingaretti @matteorenzi @Mov5Stelle #inetti è evidente che… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm dannosi

CesenaToday

Tar e nuovo decreto, le superiori riaprono per metà in presenza, Dradi (liceo Oriani): "Saremo pronti, ma c’è tanta confusione" ...Violando intenzionalmente, dunque, le restrizioni Covid e mettendo in conto anche una multa: una ribellione consapevole che parte dal presupposto in base al quale le restrizioni del Dpcm sono “illegit ...