Crotone, sette gli assenti per il Benevento: i convocati di Stroppa (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 23 i convocati di mister Stroppa per la gara di domani (ore 15) in casa contro il Benevento, match valevole per la penultima giornata di andata della Serie A Tim. Se Inzaghi recupera pedine importanti per la sfida dello “Scida“, lo stesso non può dirsi sul fronte calabrese. Oltre allo squalificato Reca, Stroppa dovrà fare i conti con sei defezioni. Mancheranno infatti Marrone, Benali, Cigarini, Gomelt, Molina e Dragus. Questo l’elenco dei convocati: 1 Cordaz, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Magallan, 13 Luperto, 14 Crociata, 16 Festa, 20 Rojas, 21 Zanellato, 22 Crespi, 23 Mazzotta, 25 Simy, 26 Djidji, 28 Siligardi, 30 Messias, 32 Pedro Pereira, 33 Rispoli, 44 Petriccione, 46 Ranieri, 47 Mignogna, 77 Vulic, 95 Eduardo e 97 Riviere. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 idi misterper la gara di domani (ore 15) in casa contro il, match valevole per la penultima giornata di andata della Serie A Tim. Se Inzaghi recupera pedine importanti per la sfida dello “Scida“, lo stesso non può dirsi sul fronte calabrese. Oltre allo squalificato Reca,dovrà fare i conti con sei defezioni. Mancheranno infatti Marrone, Benali, Cigarini, Gomelt, Molina e Dragus. Questo l’elenco dei: 1 Cordaz, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Magallan, 13 Luperto, 14 Crociata, 16 Festa, 20 Rojas, 21 Zanellato, 22 Crespi, 23 Mazzotta, 25 Simy, 26 Djidji, 28 Siligardi, 30 Messias, 32 Pedro Pereira, 33 Rispoli, 44 Petriccione, 46 Ranieri, 47 Mignogna, 77 Vulic, 95 Eduardo e 97 Riviere. L'articolo ...

sportli26181512 : #SerieA, una giornata di squalifica a Di Lorenzo del Napoli: In tutto sette i giocatori fermati: anche Obiang del S… - thinwhiteduke01 : @danielelozzi @GioRoma94 In realtà l'Inter non aveva nessun debito con la fortuna. Anzi, più il contrario: non puoi… - sportli26181512 : Juric: 'Sette punti in sette giorni, sono felice. Kalinic? Può solo migliorare': Juric: 'Sette punti in sette giorn… - sportiva_l : Continua il campionato d'alta classifica per il @HellasVeronaFC che batte 2 1 il @FcCrotoneOff e si porta momentane… - Milestemplaris : Poi, ma questo viene molto dopo, parleremo del 2-2 che è la fotocopia del gol preso dal Crotone sette giorni fa (no… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone sette Crotone, sette gli assenti per il Benevento: i convocati di Stroppa anteprima24.it Crotone, sette gli assenti per il Benevento: i convocati di Stroppa

Benevento – Sono 23 i convocati di mister Stroppa per la gara di domani (ore 15) in casa contro il Benevento, match valevole per la penultima giornata di andata della Serie A Tim. Se Inzaghi recupera ...

Non si ferma l’attività di controllo della Polizia pitagorica: il bilancio della settima

È questo l’esito dei controlli - svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” - dagli agenti della Questura di Crot ...

Benevento – Sono 23 i convocati di mister Stroppa per la gara di domani (ore 15) in casa contro il Benevento, match valevole per la penultima giornata di andata della Serie A Tim. Se Inzaghi recupera ...È questo l’esito dei controlli - svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” - dagli agenti della Questura di Crot ...