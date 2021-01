COVID | Nuovo DPCM del 14 gennaio 2021

Leggi su webzeta

(Di sabato 16 gennaio 2021) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19», e del decreto-legge 14n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del ...