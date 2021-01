Cina | la nazionale rimane scarsa e il Partito comunista chiude i rubinetti ai club | tetto salariale e fuga dei campioni stranieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) La strada per l’El Dorado sarà presto chiusa al traffico. La stagione 2021 del campionato cinese, che dovrebbe avere inizio ufficialmente a fine febbraio, porterà con sé una grande novità. Il governo di Pechino ha imposto a tutti i suoiil salary cap, ovvero il, che impedirà ai giocatoridi guadagnare oltre i 3 milioni di euro lordi (1 milione e 750 mila netti) l’anno. Una stretta resa necessaria dalla crisi economica dovuta alla pandemia Covid, ma anche e soprattutto dalla volontà dei dirigenti cinesi di frenare le bolle speculative andate in scena nell’ultimo periodo per promuovere lo sviluppo sano e sostenibile del calcio professionistico. La spesa delle società di Super League (la massima serie calcistica) è circa dieci volte superiore a quella della Corea del Sud e tre volte ...