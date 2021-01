Barcellona verso la Supercoppa: Jordi Alba-Riqui Puig, che show in allenamento! (Di sabato 16 gennaio 2021) Nonostante un avvio di stagione complesso, il Barcellona è in lotta per il primo titolo stagionale: la Supercoppa di Spagna. Domani la formazione di Ronald Koeman sfiderà l'Athletic Bilbao. I catalani sembrano già carichi in allenamento. Jordi Alba e Riqui Puig danno spettacolo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Nonostante un avvio di stagione complesso, ilè in lotta per il primo titolo stagionale: ladi Spagna. Domani la formazione di Ronald Koeman sfiderà l'Athletic Bilbao. I catalani sembrano già carichi in allenamento.danno spettacolo. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Barcellona verso la Supercoppa: Jordi Alba-Riqui Puig, che show in allenamento! - - Torrenapoli1 : Non a caso comanda da dominatore assoluto la classifica Europea di tiri verso la porta Con una media di 19 a partit… - 1926_cri : Verso Napoli-Fiorentina. Quella volta in cui Diego indossò la maglia della Fiorentina al termine di un’amichevole… - ragazzitahrir : #barcellona verso un turismo diverso e sostenibile ? Lo chiedono i cittadini stanchi del turismo di massa. Ne abbia… - Daniele64181695 : @Enrico1306 Poteva andare al real madrid al barcellona ed invece sceglie salerno...un atto di amore verso la città… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona verso Barcellona verso la Supercoppa: Jordi Alba-Riqui Puig, che show in allenamento! ItaSportPress Caso Suarez, anche il triestino Lombardo interrogato in Procura

C’è anche un piccolo pezzo di Trieste nell’inchiesta sull’esame dell'uruguaiano. Si tratta del segretario generale della Juventus dal 2011 sino allo scorso 30 ottobre: è stato sentito dai magistrati d ...

L'ascesa di Villar e la consacrazione di Pellegrini: Pedro torna, ma lo spazio diminuisce

La Roma riabbraccia Pedro, tornato ieri in gruppo a poche ore dall'attesissimo derby con la Lazio. L'ex esterno offensivo di Barcellona e Chelsea, però, dovrà sudare e non ...

C’è anche un piccolo pezzo di Trieste nell’inchiesta sull’esame dell'uruguaiano. Si tratta del segretario generale della Juventus dal 2011 sino allo scorso 30 ottobre: è stato sentito dai magistrati d ...La Roma riabbraccia Pedro, tornato ieri in gruppo a poche ore dall'attesissimo derby con la Lazio. L'ex esterno offensivo di Barcellona e Chelsea, però, dovrà sudare e non ...