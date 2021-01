Armie Hammer, scoperto l’account Instagram segreto: i bizzarri post che pubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) I tabloid britannici e i media americani continuano a scavare nella vita di Armie Hammer e ogni giorno saltano fuori nuovi scheletri dal suo armadio. Dopo la reazione scioccata dell’ex moglie alle chat Instagram in cui si parla di vampirismo e cannibalismo, il Daily Mail ha intervistato anche un’ex fidanzata dell’attore e adesso ha fatto un’altra scoperta. Il magazine inglese assicura di aver trovato il ‘profilo Instagram segreto di Armie Hammer’. Nell’account in questione il 34enne ha pubblicato video di donne in lingerie, immagini di test antidroga, un meme sul bondage e una sua foto svestito. Ci sono anche dei post in cui la star americana parla della sua ex moglie: “Beh … la mia ex (per un’ottima ragione) moglie si ... Leggi su biccy (Di sabato 16 gennaio 2021) I tabloid britannici e i media americani continuano a scavare nella vita die ogni giorno saltano fuori nuovi scheletri dal suo armadio. Dopo la reazione scioccata dell’ex moglie alle chatin cui si parla di vampirismo e cannibalismo, il Daily Mail ha intervistato anche un’ex fidanzata dell’attore e adesso ha fatto un’altra scoperta. Il magazine inglese assicura di aver trovato il ‘profilodi’. Nelin questione il 34enne hato video di donne in lingerie, immagini di test antidroga, un meme sul bondage e una sua foto svestito. Ci sono anche deiin cui la star americana parla della sua ex moglie: “Beh … la mia ex (per un’ottima ragione) moglie si ...

