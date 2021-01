A Discovery of Witches 2: il vampiro Matthew e la strega Diana viaggiano nel tempo per ritrovare il Libro della Vita (Di sabato 16 gennaio 2021) A Discovery of Witches 2 Nuove insidie per l’amore impossibile tra il vampiro (professore di biochimica) Matthew Clairmont (Matthew Goode) e la strega Diana Bishop (Teresa Palmer). Stasera arriva infatti, in prime time su Sky Atlantic, la seconda stagione di A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle Streghe, la serie ispirata ai romanzi fantasy di Deborah Harkness. Nei 10 nuovi episodi, che andranno in onda con un doppio appuntamento settimanale, il pubblico dovrà inoltre familiarizzare con tantissimi personaggi, che daranno senz’altro più “pepe” all’intricata storia. A Discovery of Witches 2: trama e anticipazioni Nella seconda stagione, i telespettatori troveranno Matthew e ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 gennaio 2021) Aof2 Nuove insidie per l’amore impossibile tra il(professore di biochimica)Clairmont (Goode) e laBishop (Teresa Palmer). Stasera arriva infatti, in prime time su Sky Atlantic, la seconda stagione di Aof– Il Manoscritto delle Streghe, la serie ispirata ai romanzi fantasy di Deborah Harkness. Nei 10 nuovi episodi, che andranno in onda con un doppio appuntamento settimanale, il pubblico dovrà inoltre familiarizzare con tantissimi personaggi, che daranno senz’altro più “pepe” all’intricata storia. Aof2: trama e anticipazioni Nella seconda stagione, i telespettatori troverannoe ...

