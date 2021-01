5 anziani morti, nella tragedia a Lanuvio, l’Unità di Crisi Lazio: ‘Villa Diamanti non è Covid Center ma Casa di riposo’ (Di sabato 16 gennaio 2021) tragedia questa mattina a Lanuvio in una Casa di riposo che, a quanto pare, non è stata trasformata in Covid Center come precedentemente affermato. Sono cinque gli anziani deceduti, 7 le persone ricoverate in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. “La struttura di Lanuvio, Villa Diamanti non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di una Casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura. Operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021)questa mattina ain unadi riposo che, a quanto pare, non è stata trasformata income precedentemente affermato. Sono cinque glideceduti, 7 le persone ricoverate in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. “La struttura di, Villanon è unné una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di unadi riposo persu cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura. Operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone il ...

