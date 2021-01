«Waiting on a War» dei Foo Fighters e le altre nuove canzoni della settimana (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una canzone sulla paura della guerra, questo è Waiting on a War, il nuovo singolo dei Foo Fighters, pubblicato in occasione del compleanno di Dave Grohl e anticipazione dell'album atteso per febbraio. Paura – sentimento certo molto sentito da tutti, in generale, negli ultimi tempi – ma anche amore, e musica: sono questi gli elementi delle nuove canzoni uscite nella seconda settimana di gennaio. Dopo il debutto dell'anno nuovo con Vasco Rossi e il primo capitolo della rubrica, ecco una nuova selezione musicale con il meglio dei singoli usciti tra lunedì 11 e venerdì 14 gennaio 2021. «Waiting on a War» dei Foo Fighters Continua il countdown per il nuovo album Medicine At Midnight dei Foo Fighters, che scandiscono il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una canzone sulla pauraguerra, questo èon a War, il nuovo singolo dei Foo, pubblicato in occasione del compleanno di Dave Grohl e anticipazione dell'album atteso per febbraio. Paura – sentimento certo molto sentito da tutti, in generale, negli ultimi tempi – ma anche amore, e musica: sono questi gli elementi delleuscite nella secondadi gennaio. Dopo il debutto dell'anno nuovo con Vasco Rossi e il primo capitolorubrica, ecco una nuova selezione musicale con il meglio dei singoli usciti tra lunedì 11 e venerdì 14 gennaio 2021. «on a War» dei FooContinua il countdown per il nuovo album Medicine At Midnight dei Foo, che scandiscono il ...

signorinij : RT @nonews_it: Sulla scia di “No Son of Mine”, i Foo Fighters aggiungono un altro tassello di “Medicine at Midnight”, con il nuovo singolo… - VirginRadioIT : I @foofighters hanno suonato #WaitingOnAWar e #NoSonOfMine in diretta al @JimmyKimmelLive ?? Guarda l'esibizione… - nonews_it : Sulla scia di “No Son of Mine”, i Foo Fighters aggiungono un altro tassello di “Medicine at Midnight”, con il nuovo… - valefesta84 : RT @MusicaInTweet: Buongiorno! Si parte con un'anteprima del nuovo lavoro dei Foo Fighters - Waiting On A War #Musica #Rock #Metal #Altern… - MusicaInTweet : Buongiorno! Si parte con un'anteprima del nuovo lavoro dei Foo Fighters - Waiting On A War #Musica #Rock #Metal… -