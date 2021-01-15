Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 19:15 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Viabilità 15 GENNAIO 2021 ORE 19.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD . CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN DIREZIONE GRA. PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO NELLE DUE DIUREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL GRA IN AMBO LE DIREZIONI INFINE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI Roma CON NUOVE ... Leggi su romadailynews
c_appendino : #RT @TorinoClick: Nel fine settimana modifiche alla viabilità di via Roma e delle vie circostanti #Torino… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-01-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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