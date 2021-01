Vaccini, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne in tutta Europa: “Necessario per migliorare le capacità di produzione” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire dalla prossima settimana, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne del vaccino anti Covid in tutta Europa. Italia compresa. La casa farmaceutica americana ha avvertito che il rallentamento nella distribuzione è Necessario per “migliorare le proprie capacità di produzione“, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che si torni alla massima capacità, calcolata in 2 miliardi di dosi all’anno. Non sono noti i dettagli sull’entità della riduzione per l’Europa nel suo insieme, ma almeno per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8%. Lo ha reso noto l’Istituto norvegese di sanità pubblica, affermando che lo stop temporaneo “interesserà tutti i Paesi europei”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire dalla prossima settimana,ledel vaccino anti Covid in. Italia compresa. La casa farmaceutica americana ha avvertito che il rallentamento nella distribuzione èper “le propriedi“, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che si torni alla massima, calcolata in 2 miliardi di dosi all’anno. Non sono noti i dettagli sull’entità della riduzione per l’nel suo insieme, ma almeno per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8%. Lo ha reso noto l’Istituto norvegese di sanità pubblica, affermando che lo stop temporaneo “interesserà tutti i Paesi europei”. L'articolo ...

TgLa7 : Il laboratorio americano della #Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di… - TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - Noovyis : (Vaccini, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne in tutta Europa: “Necessario per migliorare le capacità di pro… - gzibordi : RT @gzibordi: Moderna e Pfizer/Biontech hanno testato i loro vaccini solo su gente NON ANZIANA e NON MALATA hanno escluso dal campione gli… -