Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 15 gennaio: Sophie elimina Antonio, Davide bacia Chiara (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne È arrivata al termine la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 tornerà lo storico dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi che è tornato da qualche giorno in onda dopo la consueta pausa natalizia. Intanto, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la telenovela iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico: Davide si bacia più volte Chiara Le anticipazioni della puntata odierna di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quinto appuntamento settimanale diÈ arrivata al termine la programmazione settimanale di. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 tornerà lo storico dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi che è tornato da qualche giorno in onda dopo la consueta pausa natalizia. Intanto, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la telenovela iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte ledettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico:sipiù volteLedella puntata odierna di ...

