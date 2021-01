Ufficiale | Klinsmann Jr rinnova con LA Galaxy per un’altra stagione

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Jonathan, figlio della leggenda del calcio tedesco Jurgen, ha firmato un nuovo contratto con i Los Angeles. Il portiere di 23 anni difenderà i pali della franchigia americana anche per la prossima. Staying in Blue, White and ?old The LAsign goalkeeper Jonathanto a new contract — LA(@LA) January 15, 2021 Foto: Logo MLS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.