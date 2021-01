UFC NEWS | tutte le ultime notizie dal mondo UFC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo appuntamento del 2021 con la nostra consueta rubrica UFC. Il ritorno della UFC è ormai alle porte. Infatti, questo fine settimana assisteremo al primo grande main event (Holloway vs Kattar) di “Fight Island”, nonché al ritorno nell’ottagono del nostro connazionale Alessio “Manzo” Di Chirico. Settimana prossima invece, altri due eventi da non perdere assolutamente. Il 20 gennaio, il main event vedrà protagonisti Michael Chiesa vs Neil Magny. Ma l’evento più atteso è sicuramente UFC 257 del 23 gennaio dove assisteremo al ritorno nell’ottagono di Conor McGregor vs Dustin Poirier. Ma ora, in attesa di questi grandi eventi, è il momento di analizzarele ultimissime UFC. UFC: quali sono i nuovi incontri in programma? Nelleore sono arrivate importanti ...