Trinity, la figlia di Dennis Rodman, è una star del pallone: seconda al draft (Di venerdì 15 gennaio 2021) Buon sangue non mente: ma nel calcio, non nel basket come papà Dennis. Trinity Rodman promette davvero, non solo perché fa parte della nazionale giovanile Usa di calcio, ma perché ora è stata è stata ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Buon sangue non mente: ma nel calcio, non nel basket come papàpromette davvero, non solo perché fa parte della nazionale giovanile Usa di calcio, ma perché ora è stata è stata ...

sportli26181512 : Trinity, la figlia di Dennis Rodman, è una star del pallone: seconda al draft: Trinity, la figlia di Dennis Rodman,… - cristianobosco : Trinity, la figlia di Dennis Rodman, è una star del pallone: seconda al draft @gazzetta - Gazzetta_NBA : #Trinity la figlia di Dennis #Rodman è una star del pallone: seconda al #draft - Mark09684813 : @alda7069 @sobchak69 Una tragedia immane senza precedenti dove dubito che la verità venga fuori. Lo conobbi tanti a… - WandaPardini : RT @Eurosport_IT: 'Sono entusiasta di essere conosciuta come Trinity Rodman e non solo come la figlia di Dennis Rodman' Personalità e tale… -