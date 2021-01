Stoccarda-Borussia M’Gladbach | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021), match valido per la sedicesima giornata di Bundesliga, si giocherà sabato 16 gennaio 2021 alle ore 18.30 alla Mercedes Benz-Arena Come arrivano le due squadre? Nelle ultime cinque gare loha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Ilha invece collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.: le probabiliI padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1 con Kobel tra i pai, pacchetto difensivo con Stenzel, Anton e Kempf. In mediana Endo e Magala, sugi esterni Wamangituka e Sosa. In attacco, Castro e Klimovicz a sostegno di Gonzalez. Gli ospiti dovrebbero rispondere con un 4-3-3 con Sommer tra i pali, in ...