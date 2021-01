Silvio Berlusconi, rassicurazione social e telefonata ad Alba Parietti: “Mi ha commosso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era giunta ieri la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, che si trova a Monaco: “Mi ha commosso”, la telefonata ad Alba Parietti e la rassicurazione social “Mi ha commosso”, la telefonata di Silvio Berlusconi ad Alba Parietti (fonte Instagram)La notizia del ricovero di Silvio Berlusconi è arrivata ieri in Italia, sebbene il politico fosse in ospedale già da Lunedi 11 Gennaio. Secondo quanto riportato dall’ANSA, informata dal medico di fiducia del Leader di Forza Italia, si trova al momento a Monaco, presso il Centro cardio toracico. Il professor Zangrillo ha spiegato di aver imposto il ricovero e di non aver ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era giunta ieri la notizia del ricovero di, che si trova a Monaco: “Mi ha”, laade la“Mi ha”, ladiad(fonte Instagram)La notizia del ricovero diè arrivata ieri in Italia, sebbene il politico fosse in ospedale già da Lunedi 11 Gennaio. Secondo quanto riportato dall’ANSA, informata dal medico di fiducia del Leader di Forza Italia, si trova al momento a Monaco, presso il Centro cardio toracico. Il professor Zangrillo ha spiegato di aver imposto il ricovero e di non aver ...

