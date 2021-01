Sampdoria – Udinese | le parole degli allenatori nel prepartita

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida traed, valida per la XVIII giornata di Serie A, i duehanno parlato in merito alla condizione della propria squadra e alle insidie che nasconde questa partita. L’allenatore dei blucerchiati Ranieri vuole vincere per dimenticare la brutta sconfitta contro lo Spezia, e parla anche dell’attaccante Torregrossa arrivato in questa sessione di mercato: “Dopo la sconfitta della Spezia vogliamo dare una risposta positiva al nostro pubblico, al presidente e a noi stessi. Dobbiamo cercare le risposte dentro di noi, perché hanno avuto più fame e determinazione. Troppe seconde palle perse, poca concentrazione. Evidentemente quando giochiamo con le grandi, i ragazzi sentono quella voglia di fare bene e la necessità di aiuto reciproco uno con l’altro. Ma questo è un campionato particolare. ...

Alla vigilia di Sampdoria - Udinese, gara valida per la XVIII giornata di Serie A, parlano i due allenatori Ranieri e Gotti ...Parla l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti in vista del match contro la Sampdoria. Ripartire dalle delusioni per ritrovare la vittoria La Serie A torna in campo per disputare tutte le partite della 18 ...