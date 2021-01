RomaOstia Half Marathon | la nuova data ufficiale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’emergenza coronavirus ha costretto per l’ennesima volta gli organizzatori dellaa spostare ladi partenza della competizione. Ricollocata in un primo momento nella giornata del 21 febbraio, la più famosa maratona che si corre in Italia è stata ulteriormente posticipata. Il via infatti è adesso atteso per il 17 ottobre 2021. Laura Duchi, responsabile dell’organizzazione della corsa, ha spiegato che la situazione attuale che si sta vivendo nel nostro Paese per quanto riguarda i contagi da Covid-19: “Non ci consente di lavorare per l’annunciatadel 21 febbraio”. Per questo motivo finora, nonostante fossero giunte già numerose richieste da parte di sportivi e appassionati, non sono state aperte le iscrizioni. La2021 si terrà il 17 ...