Rogo bus | Bonanni | trasporto pubblico va subito messo in sicurezza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “È necessario mettereinil nostro servizio dilocale per evitare ulteriori incendi per le strade romane”. Lo ha dichiarato Donato, responsabile romano Smart city e mobilita’ sostenibile di Forza Italia, commentando l’incendio spontaneo di un autobus della linea 916, avvenuto oggi mentre effettuava servizio in zona Primavalle a Roma. “Per fortuna, l’incendio non ha avuto conseguenze per le persone e a quanto pare il mezzo diera in servizio dal 2004. Si tratta dell’ennesimo flambus nella nostra Capitale. Nelle officine dei depositi della municipalizzata Atac, molti autobus vengono manutenuti con ricambi a basso costo o non idonei. È normale che per le strade romane i motori degli autobus vanno a fuoco”, ha proseguito ...