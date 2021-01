Procura FIGC: «Multa alla Juventus? Ecco la situazione» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marco Di Lello, Procuratore aggiunto FIGC, ha parlato dell’archiviazione dell’indagine per Juventus Napoli. Le sue dichiarazioni Il Procuratore aggiunto della FIGC, Marco Di Lello, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’archiviazione dell’indagine relativa al rispetto del protocollo del Napoli per il match non disputato con la Juventus. ARCHIVIAZIONE INDAGINE – «Dopo la mancata partenza del 4 ottobre fu aperto un procedimento per comprendere se c’erano state delle violazioni. Quel procedimento si è concluso ieri, con la richiesta avanzata dal Procuratore Chinè sulla base delle indagini che non avevano ravvisato alcuna violazione. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, la valutazione è stata anche consequenziale. Se fosse passata in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marco Di Lello,tore aggiunto, ha parlato dell’archiviazione dell’indagine perNapoli. Le sue dichiarazioni Iltore aggiunto della, Marco Di Lello, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’archiviazione dell’indagine relativa al rispetto del protocollo del Napoli per il match non disputato con la. ARCHIVIAZIONE INDAGINE – «Dopo la mancata partenza del 4 ottobre fu aperto un procedimento per comprendere se c’erano state delle violazioni. Quel procedimento si è concluso ieri, con la richiesta avanzata daltore Chinè sulla base delle indagini che non avevano ravvisato alcuna violazione. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, la valutazione è stata anche consequenziale. Se fosse passata in ...

