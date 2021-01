Previsioni meteo 15 gennaio: piogge sulle regioni tirreniche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 15 gennaio 2021: aria fredda in arrivo sull’Italia, piogge sulle regioni tirreniche e neve su Alpi e Appennini a quote basse Weekend con condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’annunciato arrivo di una massa di aria gelida dalla Scandinavia che farà crollare le temperature. Nella giornata di oggi le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ledi oggi, venerdì 152021: aria fredda in arrivo sull’Italia,e neve su Alpi e Appennini a quote basse Weekend con condizioniinvernali sull’Italia a causa dell’annunciato arrivo di una massa di aria gelida dalla Scandinavia che farà crollare le temperature. Nella giornata di oggi le… L'articolo Corriere Nazionale.

