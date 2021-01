Perse 800 dosi del vaccino Moderna per un guasto al congelatore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio 800 dosi del vaccino Moderna sono andate Perse per un guasto al congelatore in uno dei centri di stoccaggio di Forlì Ben 800 dosi del vaccino Moderna destinati all'Ausl Romagna sono andati persi per un guasto al congelatore in uno dei centri di stoccaggio. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare ma, tra le prime ipotesi, pare sia stato un "errore umano" a mandare in disuso la cella ULT, dove il prezioso serio Anti-Covid viene stipato prima di essere smistato presso gli hub di somministrazione. Il guasto al congelatore Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, il guasto è stato registrato nella notte ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio 800delsono andateper unalin uno dei centri di stoccaggio di Forlì Ben 800deldestinati all'Ausl Romagna sono andati persi per unalin uno dei centri di stoccaggio. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare ma, tra le prime ipotesi, pare sia stato un "errore umano" a mandare in disuso la cella ULT, dove il prezioso serio Anti-Covid viene stipato prima di essere smistato presso gli hub di somministrazione. IlalStando a quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, ilè stato registrato nella notte ...

