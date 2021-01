Pallanuoto | Serie A1 2021 | torna il campionato | domani in programma la quinta giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo una lunga pausa invernale, tra festività natalizie e il primo appuntamento stagionale del Settebello, impegnato in World League a Debrecen,finalmente ildiA1 dimaschile.c’è inladella fase a gironi. A riposo i detentori del titolo della Pro Recco, che in settimana saranno impegnati nel recupero del quarto turno con l’Iren Quinto. Trasferta capitolina per l’AN Brescia di Sandro Bovo che se la vedrà con la Roma Nuoto. In terra romana anche l’Ortigia che sfida l’SS Lazio nel recupero della quarta. L’unico girone che prevede due incontri è quello D.A1 ...