Ora i responsabili si chiamano costruttori e il taglio dei parlamentari li ha resi più forti

Dentro potrebbe finirci qualche "vivaista" pentito, gli italiani all'estero del Maie che potrebbero addirittura portare in dote un simbolo e favorire la nascita del gruppo parlamentare "Con-Te", Riccardo Nencini che invece aveva accolto sotto quello dei socialisti proprio Matteo Renzi da cui si separerà (ma senza sottrargli la disponibilità del garofano e la legittimità del gruppo), qualche berlusconiano sotto l'orchestrazione di Renato Brunetta e Renata Polverini. E poi la senatrice Sandra Lonardo o polvere di (cinque) stelle come Michele Giarrusso. Poco importa: oggi i possibili soccorritori del presidente del Consiglio Giuseppe Conte li chiamano "costruttori", violentando senza pietà il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un tempo erano i responsabili.

La prossima settimana showdown alle camere: Conte cerca il salvagente di un gruppo immarcescibile della politica italiana che stavolta ha i giorni contati e quindi tutto l'interesse ad arrivare al 202

La prossima settimana showdown alle camere: Conte cerca il salvagente di un gruppo immarcescibile della politica italiana che stavolta ha i giorni contati e quindi tutto l'interesse ad arrivare al 202