Ora è ufficiale | Meité è un giocatore del Milan Il comunicato

Ora è ufficiale: Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Milan. Ve lo avevamo preannunciato già un anno fa, ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté dal Torino FC. Il centrocampista si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Parigi (Francia) il 17 marzo 1994, Soualiho Meïté cresce nel settore giovanile dell'Auxerre con cui esordisce in Ligue 1 nel 2011, collezionando 24 presenze e 2 gol. Nel 2013 passa al LOSC Lille con cui totalizza 41 presenze in 3 stagioni, prima di trasferirsi in Belgio, allo Zulte Waregem, con cui gioca 58 partite e realizza 2 gol. Nella stagione 2017/18 torna in Francia, prima ..."

UFFICIALE – Milan, arriva Meite in prestito dal Torino

MILAN MEITE – Il Milan ha annunciato l’arrivo di Soualiho Meite attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. Il centrocampista francese arriva dal Torino con la formula di prestito con ...

