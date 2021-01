Nuovo Dpcm, ecco le regole fino al 15 febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuove regole per contenere il contagio da Covid fino al 15 febbraio. Il Nuovo Dpcm che entra in vigore il 16 gennaio e durerà per un mese. Il consiglio dei ministri conferma la divisione d’Italia in zone a seconda dell’indice di contagio, ma oltre a quella gialla, arancione e rossa ecco anche la zona bianca, quella con le misure minori a cui potranno accedere solo le regioni più virtuose: ovvero un tasso di 50 positivi ogni 100 mila abitanti. Nelle regioni gialle inoltre saranno aperti anche i musei, ma sono in giorni feriali. Mentre tranne in zona rossa, via libera anche al ritorno in aula per le scuole superiori e università e alle visite a parenti limitate a due persone più figli sotto i 14 anni. Nuovo Dpcm, le regole ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuoveper contenere il contagio da Covidal 15. Ilche entra in vigore il 16 gennaio e durerà per un mese. Il consiglio dei ministri conferma la divisione d’Italia in zone a seconda dell’indice di contagio, ma oltre a quella gialla, arancione e rossaanche la zona bianca, quella con le misure minori a cui potranno accedere solo le regioni più virtuose: ovvero un tasso di 50 positivi ogni 100 mila abitanti. Nelle regioni gialle inoltre saranno aperti anche i musei, ma sono in giorni feriali. Mentre tranne in zona rossa, via libera anche al ritorno in aula per le scuole superiori e università e alle visite a parenti limitate a due persone più figli sotto i 14 anni., le...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - LorenzoMalevolt : @riktroiani Buongiorno, grazie per il suo lavoro, puntuale e preciso. Una domanda, c'è già on line un pdf del nuovo… - USB_Basilicata : Nuovo Dpcm: Italia verso zona “arancione” ma la Basilicata resta “gialla” -