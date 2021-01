Milan, stand-by Mandzukic: il vero dubbio sul croato (Di venerdì 15 gennaio 2021) La trattativa per il passaggio di Mandzukic al Milan avrebbe subito una piccola frenata. I rossoneri valuteranno il da farsi nel corso delle prossime ore. Mandzukic al Milan: la trattativa è pronta a entrare ufficialmente nel vivo. Dopo un primo affondo totale, il club rossonero starebbe allentando la morsa per valutare attentamente il da farsi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) La trattativa per il passaggio dialavrebbe subito una piccola frenata. I rossoneri valuteranno il da farsi nel corso delle prossime ore.al: la trattativa è pronta a entrare ufficialmente nel vivo. Dopo un primo affondo totale, il club rossonero starebbe allentando la morsa per valutare attentamente il da farsi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan stand Simakan, il Lipsia avanza e il Milan resta in stand-by alfredopedulla.com Gazzetta - Milan-Simakan: il giocatore ha garantito fedeltà ai rossoneri nonostante le voci sul Lipsia

Mohamed Simakan è sempre stato il primo obiettivo del Milan per la difesa, ma l'infortunio al ginocchio ha cambiato i piani dei rossoneri che hanno deciso di mettere per ora in ...

Sky - Parma, continuano i contatti col Milan per Andrea Conti

Stando a quanto riportato Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale", la Fiorentina ha messo in stand by l'affare Conti. Di questa situazione può approfittarne ...

