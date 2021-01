La Lazio non ha pagato Neto allo Sporting sbagliato, ma quell’affare resta sospetto (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima notizia è che il Guardian, a quanto pare, ha sbagliato. Ed è una cosa che succede davvero raramente. La Lazio non si è confusa versando 11 milioni per l’acquisto del portoghese Pedro Neto nelle casse dello Sporting Lisbona invece che in quelle dello Sporting Braga, come raccontato dall’autorevole quotidiano inglese. Ovvero: l’errore c’è, ma è solo contabile. Il pagamento è stato semplicemente registrato male dall’ufficio finanziario del club romano. Il Guardian è stato tratto in inganno dalla mail di risposta inviatagli dal segretario generale della Lazio Armando Calveri, nella quale scrive: “Sfortunatamente, è stato un errore del nostro dipartimento finanziario, ingannato dai nomi simili dei club”. Un fraintendimento nato dal fatto che il Guardian, proprio perché fa il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima notizia è che il Guardian, a quanto pare, ha. Ed è una cosa che succede davvero raramente. Lanon si è confusa versando 11 milioni per l’acquisto del portoghese Pedronelle casse delloLisbona invece che in quelle delloBraga, come raccontato dall’autorevole quotidiano inglese. Ovvero: l’errore c’è, ma è solo contabile. Il pagamento è stato semplicemente registrato male dall’ufficio finanziario del club romano. Il Guardian è stato tratto in inganno dalla mail di risposta inviatagli dal segretario generale dellaArmando Calveri, nella quale scrive: “Sfortunatamente, è stato un errore del nostro dipartimento finanziario, ingannato dai nomi simili dei club”. Un fraintendimento nato dal fatto che il Guardian, proprio perché fa il ...

